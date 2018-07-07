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Старость

Названы главные привычки долгожителей

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Абхазия всегда славилась большим количеством долгожителей. Однако, по данным старшего научного сотрудника НИИЭПиТа, кандидата биологических наук Алисы Матуа, количество геронтов в Абхазии в сравнении с советским периодом значительно сократилось.

СУХУМ, 7 июл — Sputnik. Главный гериатр Министерства здравоохранения, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева назвала привычки, которые объединяют большинство долгожителей.

Архивное фото.
© Sputnik . Валерий Мельников
Старость в радость: где и кто дольше всего живет в Абхазии

По ее словам, долголетие примерно на 80 процентов объясняется образом жизни и на 20 процентов — генетикой. Как правило, долгожители не злоупотребляют алкоголем и не курят.

"Они физически достаточно активны, социально адаптированы уже в продвинутом возрасте. После выхода на пенсию продолжают активно общаться, часто — продолжают работать, занимаются какой-то общественной деятельностью", — сказала Ткачева в интервью RT.

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Эти люди едят много овощей и фруктов, а также ведут интенсивную интеллектуальную активность, добавила врач.

"Чем больше человек когнитивно функционирует, тем он больше живет и тем более сохранен, более здоров", — подчеркнула Ткачева.




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