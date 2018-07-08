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According to the Press TV, the announcement was made as many foreign business delegations seeking investment opportunities had visited Iran in recent months.

Тройка айтишников: Bloomberg представил новый рейтинг самых богатых людей

© Fotolia/ Irochka
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В обновленный рейтинг Блумберг входит 500 богатейших людей мира, в первой сотне - 11 россиян, всего в рейтинг попали 24 российских миллиардера.

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI) первые три места в рейтинге самых богатых людей в мире занимают глава Amazon Джефф Безос (142 миллиарда долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (94,2 миллиарда), основатель Facebook Марк Цукерберг (81,6 миллиарда), пишет РИА Новости.

Деньги в чемодане, архивное фото
CC0 / Pexels
Какая зарплата у глав разных стран

Пьедестал богачей впервые занимают представители IT-бизнеса.

В первую сотню вошли несколько россиян. Глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов занял 45-е место (19,6 миллиардов долларов), глава "Новатэка" Леонид Михельсон оказался на 46-м месте (19,5 миллиарда), основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — на 47-м (19,4 миллиарда), один из основных акционеров "Норникеля" Владимир Потанин — на 54-м месте (18,5 миллиарда), крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко — на 76-м месте (15,4 миллиарда), основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг — на 78-м месте (15,2 миллиарда).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.




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