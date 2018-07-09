Россия создаст самолет, способный глушить военные спутники

На сегодняшний день готов эскизный проект самолета, в ближайшее время должна начаться соответствующая опытно-конструкторская работа.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. В России проектируется новый самолет, который будет создавать помехи и выводить из строя военные спутники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому она сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле", — добавил он.

Новый самолет, по словам собеседника агентства, сменит в Воздушно-космических силах (ВКС) поступающие сейчас на вооружение Ил-22ПП "Порубщик", сейчас он называется "Порубщик-2", но скорее всего машина будет переименована.

Источник напомнил, что на сегодняшний день ВКС России располагают тремя самолетами-постановщиками помех на базе Ил-22, однако серия первого "Порубщика" будет небольшой по естественным причинам: в России осталось всего около десяти планеров таких самолетов, и их производство завершено.

"Порубщики" считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ.