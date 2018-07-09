Илон Маск показал тестирование мини-подлодки для спасения детей в Таиланде

Ранее Маск заявлял, что находится в постоянном контакте со спелеологами и разрабатывает несколько механизмов для спасения заблокированных в пещере в Таиланде подростков.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, сообщил о начале испытаний мини-субмарины, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде, сообщает РИА Новости.

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По словам предпринимателя, он обсуждает со спелеолагами механизм аварийно-спасательной капсулы, которая могла бы быть достаточно безопасной для попытки провести эвакуацию. Также создается надувная труба с воздушными шлюзами.

Как сообщил Маск, испытания проходят в бассейне в Лос-Анджелесе: группа дайверов тестирует мини-субмарину — один тянет ее впереди, второй толкает сзади, другие плывут рядом.

Как сообщил руководитель спасательной операции, четверо из 12 подростков уже выведены на поверхность и доставлены в больницу города Чианграй. Эвакуация остающихся в затопленной пещере в Таиланде школьников и их тренера продолжится через 10, максимум 20 часов.