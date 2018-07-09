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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Защита Вышинского попросит освободить его из-под стражи

© Sputnik . Стрингер
Новости
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (57)
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Действующий срок содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского истекает 13 июля.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Андрей Доманский, адвокат журналиста Кирилла Вышинского, находящегося под арестом в СИЗО Херсона, заявил, что защита будет просить избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
Вышинского подозревают в незаконном хранении оружия

"Мы в ожидании. Нам должны вручить ходатайство о продлении меры пресечения. Мы в ожидании этого момента. Думаю, ближе к обеду оно будет вручено, и тогда мы сможем понять, на когда будет назначено слушанье в суде по этому вопросу", — сказал Доманский по телефону.

По его словам, "максимальный срок, на который можно продлить меру пресечения в виде содержания под стражей — это 60 дней".

"Мы будем со своей стороны подавать ходатайство — просить суд об избрании ему другой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Согласно законодательству — это может быть залог, это может быть домашний арест, это может быть личное обязательство", — отметил Доманский.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (57)



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