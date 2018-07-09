Гори, гори ясно: туристов поразило извержение голубого вулкана в Индонезии

Высота вулкана Иджен 2799 метров, и, даже несмотря на опасность, каждую ночь к его подножью приходят туристы.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Жители Восточной Явы и туристы стали свидетелями одного из самых красочных природных явлений: извержения вулкана Инджен, лава которого из‐за химических реакций стала ярко‐синей, пишет 360tv. На снимках видно необычное синее свечение.

Такой цвет лава и пламя, которое выбрасывает действующий вулкан, приобретают вследствие горения сернистого газа в одном из кратеров, при температуре около 600 градусов Цельсия.

This Indonesian volcano burns with amazing bright blue flames https://t.co/g9oT9ah69v pic.twitter.com/TV0zdaPUtQ — Massimo (@Rainmaker1973) 8 июля 2018 г.

​В вулкане Иджен содержится наибольшее в мире количество серы. И когда газ вступает во взаимодействие с кислородом, он становится синим. Эффект синевы усиливается, если из жерла в этот момент вытекает лава. Однако увидеть синее свечение можно только ночью. При свете солнца газ обесцвечивается, и лава выглядит ярко-красной, как и в других вулканах. Туристы откровенно любуются извержением голубого вулкана в Индонезии и даже не помышляют о том, что это опасно.

Главное красиво, а по поводу остального автор снимков 32-летний Донни Нуграха Пратама заявил: "Гори оно синим пламенем. Эта красота переживет всех!".

Высота вулкана Иджен 2799 метров, и, даже несмотря на опасность, каждую ночь к его подножью приходят туристы.