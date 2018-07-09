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Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной с президентом России Владимиром Путиным

Эрдоган принес присягу на церемонии инаугурации президента Турции

© Sputnik . Sergey Guneyev
Новости
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Церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в понедельник, 9 июля в парламенте страны.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Тайип Эрдоган принес присягу в турецком парламенте в присутствии членов правительства и депутатов в связи с его вступлением в должность президента Турции после переизбрания, сообщает РИА Новости.

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​В ходе церемонии Эрдоган принес присягу.

Согласно регламенту Эрдоган был одет в черный костюм. Присягу нового президента страны приглашенные наблюдали стоя. После этого прозвучал государственный гимн Турции. После церемонии по традиции Эрдоган отправился в мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (Аныткабир), а затем в резиденцию президента в анкарском районе Бештепе, где в 18:00 началась торжественная церемония инаугурации с участием 5 тысяч гостей, в том числе глав более глав 21 государства, премьер-министров и представителей парламентов 28 стран, а также глав шести международных организаций.

Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, их победителем назван Эрдоган с результатом в 52,59%. Его инаугурация состоится 9 июля, после чего в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую форму правления, одобренную на референдуме в апреле 2017 года.




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