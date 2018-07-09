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едицинский работник производит экспресс-анализ крови

Новую экспериментальную вакцину против ВИЧ проверят на добровольцах

© Sputnik . Павел Лисицын
Новости
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Перед этим так называемая "мозаичная" вакцина успешно прошла испытания на здоровых людях из разных стран мира.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Специалисты организации Международная инициатива по разработке вакцины от СПИД совместно с коллегами из Национальных институтов здоровья США разработали новую экспериментальную "мозаичную" вакцину от ВИЧ, сообщает портал "N+1".

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Недавно ученые презентовали результаты двух первых этапов испытания: на обезьянах и здоровых людях.

По итогам, у них не проявились значительные побочные эффекты, после введения вакцины макакам и заражения их комбинированным вирусом SHIV, две трети животных остались здоровы.

На данный момент ученые приступили к новому тестированию – фазе 2b, при котором экспериментальную "мозаичную" вакцину проверят на 2,6 тысячах добровольцах из группы риска в Южной Африке.

Генассамблея ООН в 2016 году приняла резолюцию, согласно которой к 2030 году эпидемия ВИЧ должна быть остановлена.




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