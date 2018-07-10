Экс-министр здравоохранения возглавил МИД Великобритании

Экс-министр здравоохранения Джереми Хант сменил на этом посту Бориса Джонсона, который ушел в отставку из-за разногласий по Brexit.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Главой министерства иностранных дел Великобритании 9 июля назначили экс-министра здравоохранения Джереми Ханта, сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Алекс Макнотон Глава МИД Великобритании подал в отставку

На этом посту он сменил Бориса Джонсона, который ушел в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй из-за торговых и таможенных отношений с Евросоюзом после Brexit.

Джонсон был сторонником "жесткого Brexit". По его мнению, сегодня Лондон ведет переговоры с Брюсселем недостаточно решительно. Вместе с ним на прошлой неделе ушел в отставку министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, на его место назначили экс-министра по жилищному строительству Доминика Рааба.

Новым министром здравоохранения стал Мэтт Хэнкок, ранее он возглавлял министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта.

Джереми Ханту 51 год. По данным СМИ, он поддерживает Мэй в переговорах с ЕС.