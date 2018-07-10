Назван лучший роман последнего полувека

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Роман "Английский пациент" канадского писателя Майкла Ондатже стал лауреатом специальной литературной премии "Золотой Букер", сообщает РИА Новости.

"Золотой Букер", в отличие от "Букера", присуждается по итогам голосования читателей, а не по решению жюри. Вручение премии было приурочено к полувековому юбилею Букеровской премии.

В итоговом списке были пять литературных произведений — по одному лауреату из каждого десятилетия с 1969 года, когда был вручен первый Букер — "Английский пациент" (премия 1992 года) канадца Майкла Ондатже, "Волчий зал" британки Хилари Мэнтел (2009, 2012) и "Лунный тигр" (1987) ее соотечественницы Пенелопы Лайвли, "Линкольн в бардо" американца Джорджа Сондерса (2017) и "В свободном государстве" (1971) Видиадхара Найпола из Индии.

По результатам голосования, "Английский пациент", сюжет которого разворачивается во время Второй мировой войны, опередил четыре других романа и стал, по мнению читателей, лучшим романом из "букеровского" списка за 50 лет.