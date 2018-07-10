Уровень опасности - красный: на Китай надвигается тайфун "Мария"

Согласно данным местных метеорологов, на Китай надвигается восьмое по счету в этом сезоне стихийное бедствие.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. В Китае объявлен наивысший, красный уровень опасности из-за надвигающегося к провинции Фуцзянь тайфуна "Мария", который достигнет северо-восточной части острова Тайвань, сообщает РИА Новости. © AP Photo. Amy Harris Названы страны, где летом 2018 года туриста могут ждать неприятности

Эпицентр тайфуна "Мария" находился в 1080 километрах к юго-востоку от тайваньского уезда Илань и перемещался в северо-западном направлении со скоростью 30 километров в час.

Синоптики ожидают, что во вторник ночью мощный тропический циклон обрушится на северо-восточную часть Тайваня или пройдет рядом с островом. Позже, в первой половине среды 11 июля, он достигнет побережья провинций Фуцзянь и Чжэцзян на востоке Китая. По мере приближения тропического циклона ветер на юге Восточно-Китайского моря и в приморских районах провинций Фуцзянь и Чжэцзян усилится до 12-15 баллов.

После этот тайфун по мере движения ослабнет и уже с меньшей мощностью достигнет восточной части провинции Цзянси.

© REUTERS / Issei Kato Наводнение в Японии унесло жизни более 130 человек

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Власти восточных провинций находятся в режиме экстренной готовности. Рыболовецким судам рекомендуют вернуться в порты.

По последним данным, школы в более чем 10 городах северной части острова будут закрыты уже к 16.00 по местному времени (11.00 мск), а в некоторых районах еще раньше.

Жертвами тайфуна в Японии стали более 140 человек, еще свыше 70 жителей числятся пропавшими без вести.