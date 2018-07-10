18:29 10 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.44
  • EUR73.35
Поиск
Тайфун

Уровень опасности - красный: на Китай надвигается тайфун "Мария"

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Согласно данным местных метеорологов, на Китай надвигается восьмое по счету в этом сезоне стихийное бедствие.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. В Китае объявлен наивысший, красный уровень опасности из-за надвигающегося к провинции Фуцзянь тайфуна "Мария", который достигнет северо-восточной части острова Тайвань, сообщает РИА Новости.

Девушки в бикини на пляже
© AP Photo. Amy Harris
Названы страны, где летом 2018 года туриста могут ждать неприятности

Эпицентр тайфуна "Мария" находился в 1080 километрах к юго-востоку от тайваньского уезда Илань и перемещался в северо-западном направлении со скоростью 30 километров в час.

Синоптики ожидают, что во вторник ночью мощный тропический циклон обрушится на северо-восточную часть Тайваня или пройдет рядом с островом. Позже, в первой половине среды 11 июля, он достигнет побережья провинций Фуцзянь и Чжэцзян на востоке Китая. По мере приближения тропического циклона ветер на юге Восточно-Китайского моря и в приморских районах провинций Фуцзянь и Чжэцзян усилится до 12-15 баллов.

После этот тайфун по мере движения ослабнет и уже с меньшей мощностью достигнет восточной части провинции Цзянси.

Разрушенные дома в затопленном районе в Курасики, Япония, 8 июля 2018 года
© REUTERS / Issei Kato
Наводнение в Японии унесло жизни более 130 человек

Самые страшные стихийные бедствия XXI века>>

Власти восточных провинций находятся в режиме экстренной готовности. Рыболовецким судам рекомендуют вернуться в порты.

По последним данным, школы в более чем 10 городах северной части острова будут закрыты уже к 16.00 по местному времени (11.00 мск), а в некоторых районах еще раньше.

Жертвами тайфуна в Японии стали более 140 человек, еще свыше 70 жителей числятся пропавшими без вести.

Теги:
опасность, предупреждения, тайфун, Китай, Тайфун



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Торжественное шествие участников XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца
    "У него все дома?"

    Латвийский режиссер, осмелившийся нелестно высказаться о Празднике песни и танца, вызвал в свой адрес шквал критики.

  • Флаг НАТО
    Между двух огней

    Почему саммит НАТО в Брюсселе в очередной раз ставит Литву в сложное положение – читайте в материале Sputnik.

  • Textbooks on the Russian language. (File)
    Международный язык

    Вице-председатель Демпартии, которой принадлежит парламентское большинство, рассказал, что ждет русский язык в Молдове.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Рейтинг самых влиятельных людей в Интернете по версии Time
Паводки в Забайкальском районе
Паводки в Забайкалье признаны самым масштабным за всю историю наблюдений
15 причин пить лимонную воду каждое утро
Живительный эликсир: лимон и вода

Соцсети

Sputnikabkhazia