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Останки динозавра

Первого гиганта среди динозавров нашли палеонтологи в Аргентине

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Новости
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Учеными из университета Сан-Хуан был проведен ряд уникальных исследований останков динозавров.

CУХУМ, 10 июл — Sputnik. Группа аргентинских палеонтологов обнаружила кости очень крупного динозавра, предка самых огромных из сухопутных древних ящеров. Находка позволяет предположить, что гигантские динозавры появились на 30 миллионов лет раньше, чем предполагалось до сих пор. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Ecology & Evolution, сообщает РИА Новости.

После целого ряда палеонтологических экспедиций группой специалистов во главе с Сесилией Апальдетти обнаружены позвонки, часть лопатки, кости передних и задних конечностей динозавра ранее неизвестного рода и вида, относящегося к инфраотряду зауроподов — крупных растительноядных динозавров с небольшим по отношению к размеру всего тела черепом. Возраст останков составляет около 200 миллионов лет.

Новый вид получил название Ingentia prima, что переводится с латыни как "гигант первый".

"Когда мы нашли первые останки этого динозавра, мы поняли, что он уникален. По сути, он был первым гигантом среди динозавров. Эти существа, Ingentia prima, росли совершенно те так, как это делали остальные ящеры той эпохи, что говорит о том, что гигантские динозавры появились гораздо раньше, чем мы считали", — рассказывает палеонтолог Сесилия Апальдетти из университета Сан-Хуана (Аргентина).

Останки ископаемой черепахи. Архивное фото.
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Находка Апальдетти и ее коллег принадлежит к числу зауроподов — крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на свою огромную массу, огромное количество яиц в кладке и быстрый рост молодняка. Их ярким примером считаются аргентинозавры, гиганты длиной в 35 метров и массой примерно в 90 тонн.

Рядом с Ingentia prima ученые нашли окаменелости трех других ящеров-завроподоморфов. Их длина составляла девять метров, считавшихся одними из самых крупных живых существ своего времени.

Многие ученые не исключают и того, что "эра гигантов" могла начаться еще раньше, так как лессемзавры, ближайшие родичи Ingentia prima, появились 215 миллионов лет назад.

Теги:
открытие, палеонтология, динозавры, Аргентина, Палеонтология



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