Эксперты считают, что iPhone X снимут с производства

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Apple снимет с производства iPhone X и iPhone SE, считают аналитики BlueFin Research. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечают специалисты, флагманами компании станут модели iPhone 11 и iPhone 11 Plus, поэтому для них iPhone X будет конкурентом. Субфлагманский сегмент займет iPhone 9, а более бюджетную нишу — седьмая и восьмая модели смартфона от Apple, что также лишает смысла производство модели SE.
В прошлом месяце аналитики банка Morgan Stanley спрогнозировали цены на новые модели смартфонов от Apple. Так, по их мнению, цена на новый флагман компании будет колебаться в диапазоне от 999 до 1099 долларов.