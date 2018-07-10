Эксперты считают, что iPhone X снимут с производства

За последние два квартала 2018 года Apple намерена выпустить около 91 миллиона смартфонов последних трех моделей. Выпуск еще 92 миллионов запланирован на первую половину 2019 года.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Apple снимет с производства iPhone X и iPhone SE, считают аналитики BlueFin Research. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Наталья Селиверстова В Сеть попали фотографии невышедшего золотого iPhone X По их мнению, после выхода трех новых моделей смартфонов iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus в наличии на рынке iPhone X и iPhone SE не будет никакого смысла.

Как отмечают специалисты, флагманами компании станут модели iPhone 11 и iPhone 11 Plus, поэтому для них iPhone X будет конкурентом. Субфлагманский сегмент займет iPhone 9, а более бюджетную нишу — седьмая и восьмая модели смартфона от Apple, что также лишает смысла производство модели SE.

В прошлом месяце аналитики банка Morgan Stanley спрогнозировали цены на новые модели смартфонов от Apple. Так, по их мнению, цена на новый флагман компании будет колебаться в диапазоне от 999 до 1099 долларов.