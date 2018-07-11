08:57 11 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.44
  • EUR73.35
Поиск
Кит Харингтон и Роуз Лесли

Король Севера объявил о завершении съемок "Игры престолов"

REUTERS/Neil Hall/File Picture
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Ранее о завершении съемок в сериале сообщили актрисы Мейси Уильямс и Эмилия Кларк, исполнившие роли Арьи Старк и Дейнерис Таргариен соответственно.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу в известном сериале "Игра престолов", в своем Instagram объявил о завершении съемок последнего сезона сериала.

"Съемки "Игры престолов" официально завершены", — написал Харингтон, добавив грустный смайл.

Ожидается, что восьмой и последний сезон "Игры престолов" выйдет летом 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов продолжительностью более часа каждый и, согласно заявлениям актеров, станем самым кровавым сезоном сериала.

Сериал "Игра престолов", снятый по книжной саге "Песнь льда и пламени", обрел популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Его снимают с 2011 года, премьера заключительного сезона намечена на весну-лето следующего года. Сейчас на счету сериала 38 престижных премий "Эмми".

Теги:
Игра престолов (сериал), Кит Харингтон



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Торжественное шествие участников XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца
    "У него все дома?"

    Латвийский режиссер, осмелившийся нелестно высказаться о Празднике песни и танца, вызвал в свой адрес шквал критики.

  • Флаг НАТО
    Между двух огней

    Почему саммит НАТО в Брюсселе в очередной раз ставит Литву в сложное положение – читайте в материале Sputnik.

  • Textbooks on the Russian language. (File)
    Международный язык

    Вице-председатель Демпартии, которой принадлежит парламентское большинство, рассказал, что ждет русский язык в Молдове.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
Именитые и знаменитые: фотографии футбольных болельщиков
Пресс-конференция о выступлении Мерабовых на Сухум JazzFest
Мерабов слушает дома тишину и "распоряжения": музыкант разоткровенничался в Sputnik
НАТО: история расширения
НАТО: история расширения

Соцсети

Sputnikabkhazia