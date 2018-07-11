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Канадский рэпер Дрейк

Альбом рэпера Дрейка побил рекорд The Beatles

© AFP 2018 / MARK RALSTON
Новости
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Одна из песен Дрейка под названием Nice for What четыре раза поднималась на первую строчку рейтинга.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Канадский рэпер Дрейк побил рекорд британской группы The Beatles. Так, семь композиций канадца из его нового альбома Scorpion попали в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100, в то время как в 1964 году в первую десятку попали пять композиций британского коллектива, сообщает РИА Новости с ссылкой на издательство Billboard.

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Также в топ-10 вошли композиции рэпера Nonstop, Gods Plan, In My Feelings, I'm Upset, Emotionless и Don't Matter To Me. При этом остальные 18 песен из альбома Scorpion находятся в первой сотне списка.

Тем не менее, Дрейку не удалось побить другой рекорд The Beatles, чьи хиты в свое время полностью заняли топ-5 данного рейтинга.

Ранее канадский рэпер сообщил, что его альбом Scorpion собрал миллиард прослушиваний за первую неделю с момента релиза, что также является рекордом.

Теги:
рэперы, музыка, рекорды, рейтинг



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