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Эксперты назвали самые надежные мировые валюты на случай кризиса

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Авторы проекта проанализировали особенности пяти последних кризисов в мировой экономике.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. В США сотрудники банка JPMorgan провели мониторинг последних пяти финансовых кризисов и определили самые крепкие валюты. Эксперты посоветовали покупать доллары, швейцарские франки и японские иены, сообщает РИА Новости с ссылкой на издание Bloomberg.

"Рецессия случается, когда кредиторы одновременно просят заемщиков вернуть свои деньги. Три из четырех ведущих валют в мире, которыми можно владеть во время рецессии, — это деньги тех стран, которые могут похвастаться очень прочными позициями на внешних рынках", — говорится в докладе. 

По словам аналитиков из банка JPMorgan, на некоторые валюты стоит обратить внимание в случае мирового финансового кризиса. Японская иена считается самым дешевым средством для компенсации возникающих рисков.

Доллар
© Fotolia/ Irochka
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Самым "непривлекательным" вариантом среди предложенных является сингапурский доллар. 

Специалисты отметили, что самыми надежными являются деньги тех стран, которые могут похвастаться очень прочными позициями на внешних рынках. От денег развивающихся стран лучше отказаться.

В Минэкономразвития России спрогнозировали устойчивое состояние американского доллара. К концу этого года его курс составит порядка 62 рублей. В следующем году национальная российская валюта  должна стать более слабой.

Теги:
финансовый центр, банки, кризис, валюта, США



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