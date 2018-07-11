17:41 12 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.68
Поиск
Около пяти тысяч человек митингуют в центре Киева

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

© Фото: Авто Евро Сила
Новости
Получить короткую ссылку
48 0 0

Протестующие вывесили плакаты с призывами убрать коррупционные схемы при импорте автомобилей и внедрить доступное растаможивание.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Участники манифестации требуют запрета на конфискацию нерастаможенных автомобилей, у которых истек срок пребывания в стране, сообщает РИА Новости.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что на митинге собралось около пяти тысяч человек. Есть и другая категория протестующих, которая митингует в поддержку компании "Днепразот", приостановившей работу. Люди стоят у здания кабинета министров Украины.

"Акции достаточно многочисленные. У кабмина, по нашим данным, до двух тысяч человек, возле Верховной рады 2-2,5 тысячи человек", — уточнил Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

Акции протеста проходят спокойно, кроме одного случая поджога дымовой шашки. Киевская полиция следит за порядком и контактирует с организаторами. Нарушений по информации на 11 утра не зафиксировано, задержаний нет. Митинг осложнил движение автомобилей в центре города.

Теги:
протестующие, митинги, люди, автомобили, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Продукты на прилавке супермаркета. Архивное фото
    Без ГМО

    Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    "Дело медиков"

    КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

  • СИБ
    Бороться и искать

    Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы обыскали центральный офис Генеральной налоговой службы республики.

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света
Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия
Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия
НАТО: история расширения
НАТО: история расширения

Соцсети

Sputnikabkhazia