Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Протестующие вывесили плакаты с призывами убрать коррупционные схемы при импорте автомобилей и внедрить доступное растаможивание.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Участники манифестации требуют запрета на конфискацию нерастаможенных автомобилей, у которых истек срок пребывания в стране, сообщает РИА Новости.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что на митинге собралось около пяти тысяч человек. Есть и другая категория протестующих, которая митингует в поддержку компании "Днепразот", приостановившей работу. Люди стоят у здания кабинета министров Украины.

"Акции достаточно многочисленные. У кабмина, по нашим данным, до двух тысяч человек, возле Верховной рады 2-2,5 тысячи человек", — уточнил Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

Акции протеста проходят спокойно, кроме одного случая поджога дымовой шашки. Киевская полиция следит за порядком и контактирует с организаторами. Нарушений по информации на 11 утра не зафиксировано, задержаний нет. Митинг осложнил движение автомобилей в центре города.