Эта сумма стала рекордной для всех книжных иллюстраций, когда-либо ушедших с молотка

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Оригинальная иллюстрированная карта "Стоакровый лес", которая представлена на первых страницах книжек про Винни-Пуха английского писателя Алана Милна, был продана за рекордные 430 000 фунтов стерлингов (эквивалентно $570 тысяч), сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на издание "Газета".

Представители аукционного дома Sotheby's, выставившего на торги рисунок, отметили, что эта сумма стала рекордной для всех книжных иллюстраций, когда-либо ушедших с молотка.

Карта также была представлена в фильме Диснея "Винни-Пух и медное дерево". Помимо изображения лесного мира книги, на карте также представлены персонажи Милна, в том числе Иа, Винни-Пух и Кристофер Робин.

Первый рассказ о Винни-Пухе был издан в 1925 году и стал необычайно популярен. Сочинять истории о Винни-Пухе Милн стал для своего сына Кристофера Робина Милна. До выхода в свет книг о Винни-Пухе, Милн уже был известным драматургом, однако успех Винни-Пуха приобрел такие масштабы, что другие произведения Милна сейчас практически неизвестны.