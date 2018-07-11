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Стало известно, каким будет смартфон Samsung Galaxy Note 9

© AFP 2018 / Jung Yeon-Je
Новости
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Дизайн девайса не очень сильно поменял свой внешний вид по сравнению с предшественником.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Новый флагман Samsung — Galaxy Note 9 внешне будет похож на своего предшественника Galaxy Note 8, сообщает РИА Новости со ссылкой на Androidheadlines.com.

Samsung представит новинку 9 августа.

Отмечается, что опубликованные фотографии являются официальным рендером нового Samsung. Дизайн девайса не очень сильно поменял свой внешний вид: Galaxy Note 9 также имеет скругленные края и небольшие рамки по краям экрана. Galaxy Note 9 Release Date Leaks, TENAA Listing Appears https://t.co/e5QW1mWzhg pic.twitter.com/cC8jMLBJPl

​Изменения могут коснуться только задней панели устройства, но каких именно — пока неизвестно. На передней части смартфона будет встроен сканер отпечатков пальцев. Помимо этого, дисплей нового смартфона будет увеличен с 6,3 до 6,4 дюйма.




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