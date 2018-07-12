Ученые совершили прорыв в изучении болезни Альцгеймера

При болезни Альцгеймера в мозге пациентов формируются "клубки" тау-белка, которые разрушают клетки мозга.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Ученым из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета удалось установить момент зарождения болезни Альцгеймера, сообщает портал "360tv". © Fotolia / Studio Mike Тандем ли: ученые связывают герпес с болезнью Альцгеймера

Результаты исследования стали прорывом и были опубликованы в научном журнале eLife.

Раньше ученые считали, что тау-белок, "клубки" которого разрушают мозг при болезни Альцгеймера, сам по себе не опасен.

Однако результаты последнего исследования показали, что отправной точкой заболевания становится момент, когда здоровый тау-белок становится токсичным, но еще не сформировал смертоносные клубки. На этом этапе можно наблюдать молекулярные изменения в структуре тау-белков, после чего они начинают слипаться друг с другом, а затем повреждать нейроны.

"Мы расцениваем это как "Большой взрыв" в изучении тау-белка. Это способ заглянуть в самое начало процесса болезни", — рассказал ведущий автор исследования Марк Даймонд.

Открытие позволит ученым разработать новые диагностические методы и обнаружить патологию еще до проявления очевидных признаков болезни, предотвратить слипание тау-белков в клубки, затормозив развитие заболевания.