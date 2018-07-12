17:40 12 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.68
Поиск
Микроскоп

Ученые совершили прорыв в изучении болезни Альцгеймера

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
2720

При болезни Альцгеймера в мозге пациентов формируются "клубки" тау-белка, которые разрушают клетки мозга.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Ученым из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета удалось установить момент зарождения болезни Альцгеймера, сообщает портал "360tv".

Пожилые люди держатся за руки
© Fotolia / Studio Mike
Тандем ли: ученые связывают герпес с болезнью Альцгеймера

Результаты исследования стали прорывом и были опубликованы в научном журнале eLife.

Раньше ученые считали, что тау-белок, "клубки" которого разрушают мозг при болезни Альцгеймера, сам по себе не опасен.

Однако результаты последнего исследования показали, что отправной точкой заболевания становится момент, когда здоровый тау-белок становится токсичным, но еще не сформировал смертоносные клубки. На этом этапе можно наблюдать молекулярные изменения в структуре тау-белков, после чего они начинают слипаться друг с другом, а затем повреждать нейроны.

"Мы расцениваем это как "Большой взрыв" в изучении тау-белка. Это способ заглянуть в самое начало процесса болезни", — рассказал ведущий автор исследования Марк Даймонд.

Открытие позволит ученым разработать новые диагностические методы и обнаружить патологию еще до проявления очевидных признаков болезни, предотвратить слипание тау-белков в клубки, затормозив развитие заболевания.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Продукты на прилавке супермаркета. Архивное фото
    Без ГМО

    Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    "Дело медиков"

    КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

  • СИБ
    Бороться и искать

    Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы обыскали центральный офис Генеральной налоговой службы республики.

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света
Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия
Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия
НАТО: история расширения
НАТО: история расширения

Соцсети

Sputnikabkhazia