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Фитнес-браслет

Экс-шпион рассказал о следящем за пользователями приложении

© Фото: training365
Новости
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Популярное фитнес‐приложение для мобильных устройств призвано отслеживать ежедневную активность, сон, сожженные калории и интенсивность тренировок своих владельцев, а также данные о местоположении его обладателей.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Мобильное приложение для фитнеса Polar Flow, которое позволяет отслеживать передвижение своих пользователей по всеми миру, может быть расширением проекта Агентства национальной безопасности (АНБ) США, об этом рассказал бывший технический директор Агентства национальной безопасности США Уильям Бинни, передает РИА Новости.

По словам бывшего шпиона, речь о программе Polar Flow, которая призвана отслеживать ежедневную активность, сон, сожженные калории и интенсивность тренировок своих владельцев. Однако параллельно приложение якобы собирает и передает данные о местоположении его обладателей.

Логотип Google
© AFP 2018 / Loic Venance
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"Это похоже на программу АНБ Treasure Map, в каждый момент времени отслеживающую все устройства, соединенные в единую сеть. В данном случае это, возможно, представляет дополнительное подтверждение слежки в пользу АНБ", — рассказал Бинни.

Представители компании-разработчика уже попытались опровергнуть данные экс-шпиона. На сайте Polar Flow появилось сообщение, где говорится, что никаких утечек личных данных пользователей через приложение не было.

Теги:
программы, слежка, информация, разведка, шпионаж, США



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