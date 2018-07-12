Россия заняла первое место в рейтинге самых развивающихся рынков

Рейтинг составлялся с учетом 68 развивающихся стран по 4,8 тысячам пунктов.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Россия заняла первое место в рейтинге развивающихся экономик по версии Bank of America Merrill Lynch, сообщает РИА Новости.

"Два лидера топ-10 глобальных развивающихся рынков поменялись местами, Россия возглавила список 10 главных развивающихся рынков на основе средних значений по наиболее важным показателям. Россия преуспевает с точки зрения использования заемного капитала, она имеет самый низкий госдолг среди развивающихся экономик, наряду с низким долгом частного сектора как на внутреннем, так и на международном рынках", — заявили в Bank of America.

Банк отметил также низкий уровень инфляции, но при этом и низкий темп роста ВВП.

На втором месте расположился Китай, на третьей строчке — Южная Корея, на четвертой и пятой — Индонезия и Индия.

Ранее Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики России в 2018 году.