США пообещали ввести санкции против России за покупку нефти у Ирана

Корпус стражей исламской революции выразил готовность закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если экспорт иранской нефти будет сдерживаться.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. России и любой европейской стране грозят санкции со стороны США, если они продолжат закупать нефть у Ирана вопреки позиции Соединенных Штатов, заявил в конгрессе глава американского Минфина Стивен Мнучин, сообщает РИА Новости.

Законодатели спросили министра финансов США, считает ли он, что "Китай, с которым мы находимся в состоянии торговой войны, последует за нами". При этом они напомнили, что Пекин является крупнейшим импортером нефти из Ирана.

"Повторю, мы будем вводить санкции против любого, против них (КНР), России, Европы и остальных", — ответил Мнучин.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. При этом американский лидер сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.