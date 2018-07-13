Астрономы предположили, что "сестра" Земли может быть обитаемой

Планета, очень похожая на нашу, была обнаружена на расстоянии всего в 11 световых лет от Земли.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Группа ученых из Бразилии изучила химический состав звезды экзопланеты Ross 128 и выяснила, что эта планета очень похожа на Землю, сообщает РИА Новости.

Астроном Диого Соуто из Национальной обсерватории Бразилии в Рио-де-Жанейро предположил, что планета может быть обитаема.

"И хотя эту планету нельзя назвать полным двойником Земли, уже сейчас можно определенно сказать, что на ней господствует мягкий климат и должна присутствовать жидкая вода", — рассказал он.

Экзопланета находится на расстоянии в 11 световых лет от Земли. Возраст планеты составляет около пяти миллиардов лет, а масса в 1,3 раза больше, чем у Земли. Кроме того, эта планета получает света больше в 1,4 раза.

С помощью спектрометра APOGEE бразильским астронавтам удалось узнать данные о химическом составе Ross 128. Выяснилось, что в самых верхних слоях почти столько же углерода, титана, железа и магния, как у Земли. Только у этой "кузины" Земли ядро плотнее и больше, чем у нашей планеты.

Астрономы предполагают, что на обнаруженной планете есть жизнь или могут прижиться многоклеточные существа.

Год назад астрономы нашли очень близкую к нам землеподобную планету, наблюдая за звездой Ross 128 – красного карлика размером с десятую часть Солнца, расположенным в созвездии Девы на расстоянии всего в 11 световых лет от Земли.