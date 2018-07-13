"Яндекс" выпустит собственный смартфон

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. "Яндекс" получил разрешение на выпуск собственного смартфона, сообщает РИА Новости. © Фото: Яндекс "Яндекс" объявил о старте продаж "умных колонок"

Компания зарегистрировала в Едином реестре нотификаций о шифровальных средствах и товарах к ним устройство под названием "Яндекс.Телефон" с номером модели YNDX-000SB.

Нотификацию подала швейцарская Yandex Services AG, которая также подавала уведомление на "Яндекс.Станцию". Отмечается, что в "Яндексе" ситуацию не прокомментировали.

Единый реестр нотификаций о шифровальных средствах и товарах к ним хранит информацию об устройствах, ввоз которых разрешен в страны ЕАЭС. Уведомления в него подает производитель или дистрибьютор устройства, в частности это должны делать все компании, выпускающие устройства с функцией передачи данных: Apple, Samsung, Xiaomi и другие. В России ведением реестра занимается ФСБ.

Ранее компания начала продажи умной колонки "Яндекс.Станция" на базе голосового помощника "Алиса". Она проигрывает музыку, находит видео и транслирует его на телевизоре, ее также можно попросить сообщить новости, завести будильник или рассказать сказку.