Эксперты назвали самые ненадежные смартфоны

Эксперты компании по обеспечению безопасности данных Blancco собрали статистику поломок смартфонов за первый квартал 2018 года.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Список ненадежных смартфонов возглавили устройства Samsung, сообщает РИА Новости. © AFP 2018 / Oli Scarff Siri поставила в неудобное положение министра обороны Великобритании

Исследователи оценили число неполадок в телефонах южнокорейской компании почти в 27,5 процента.

Второе место в списке самых ненадежных устройств на базе Android заняли телефоны Xiaomi с 14 процентами сбоев, а третье — смартфоны от Motorola с антирейтингом более 9,5 процента. Четвертое и пятое место поделили устройства компаний Huawei и InFocus.

Среди продуктов компании Apple самыми проблемными были признаны iPhone 6 и iPhone 6s. Отмечается, что эти смартфоны нередко имеют неполадки с работой сенсора, а также с подключением к Wi-Fi и Bluetooth.