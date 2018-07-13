23:05 13 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.29
  • EUR72.47
Поиск
Телефон Samsung под напором воды

Эксперты назвали самые ненадежные смартфоны

© Фото : РИА Новости / Евгений Козловский
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

Эксперты компании по обеспечению безопасности данных Blancco собрали статистику поломок смартфонов за первый квартал 2018 года.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Список ненадежных смартфонов возглавили устройства Samsung, сообщает РИА Новости.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон
© AFP 2018 / Oli Scarff
Siri поставила в неудобное положение министра обороны Великобритании

Исследователи оценили число неполадок в телефонах южнокорейской компании почти в 27,5 процента.

Второе место в списке самых ненадежных устройств на базе Android заняли телефоны Xiaomi с 14 процентами сбоев, а третье — смартфоны от Motorola с антирейтингом более 9,5 процента. Четвертое и пятое место поделили устройства компаний Huawei и InFocus.

Среди продуктов компании Apple самыми проблемными были признаны iPhone 6 и iPhone 6s. Отмечается, что эти смартфоны нередко имеют неполадки с работой сенсора, а также с подключением к Wi-Fi и Bluetooth.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Болельщица сборной России перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии
Неделя в объективе: болельщики ЧМ-2018, спасенные дети в Таиланде и бог смерти
Надувной Трамп принял участие в протестах в Лондоне
Трампа надули: как проходят демонстрации в Лондоне
Турнирный путь финалистов
Хорватия или Франция: тернистый путь к финалу ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia