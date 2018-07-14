19:59 14 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.29
  • EUR72.47
Поиск
Зарядная станция для мобильных гаджетов появилась в Московском метрополитене

Ученые разрабатывают одежду, способную заряжать телефон

© Sputnik . Евгения Новоженина
Новости
Получить короткую ссылку
9 0 0

Инженеры из Университета Цинциннати в США приступили к разработке инновационной ткани из углерода.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Физики из Университета Цинциннати вскоре смогут заряжать смартфоны, используя одежду, сделанную из углеродных нанотрубок, сообщает 360tv.

Ученые намерены создать специальный материал, который из-за особенностей углеродных нанотрубок будет исключительно термостойким, проводящим электричество, а также будет отличаться своей прочностью.

Смартфон
CC0
Доказательство смерти: смартфон научили новому трюку

Профессор Марк Шульц, участвующий в исследовании, подчеркнул, что главная задача ученых — использовать термостойкость и проводимость для накопления энергии, которой можно заряжать разнообразные гаджеты. 

Шульц отметил, что наука стоит на пороге "углеродной революции", так как данный материал вскоре может полностью заменить металлы благодаря своей прочности, малому весу и различным дополнительным свойствам. Нити, сделанные из нанотрубок, могут хранить энергию, заменяя громоздкие аккумуляторы.

Изобретением заинтересовались и военные США. Новая ткань сможет заряжать многочисленные электронные устройства солдат. Например, фонари, приборы ночного видения и коммуникационные устройства.

Теги:
военные, смартфоны, разработки, ученые, ткани



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Жительница Москвы в русском национальном костюме участвует в церемонии награждения победителей XXII Олимпийских игр, 1980 год
Футбольный ЧМ-2018 родом из Олимпиады-80: 20 фото тогда и сейчас
Кубок ЧМ-2018 из тыквы
Повар из Китая вырезал кубок ЧМ-2018 из тыквы
Турнирный путь финалистов
Хорватия или Франция: тернистый путь к финалу ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia