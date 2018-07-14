Ученые разрабатывают одежду, способную заряжать телефон

Инженеры из Университета Цинциннати в США приступили к разработке инновационной ткани из углерода.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Физики из Университета Цинциннати вскоре смогут заряжать смартфоны, используя одежду, сделанную из углеродных нанотрубок, сообщает 360tv.

Ученые намерены создать специальный материал, который из-за особенностей углеродных нанотрубок будет исключительно термостойким, проводящим электричество, а также будет отличаться своей прочностью.

Профессор Марк Шульц, участвующий в исследовании, подчеркнул, что главная задача ученых — использовать термостойкость и проводимость для накопления энергии, которой можно заряжать разнообразные гаджеты.

Шульц отметил, что наука стоит на пороге "углеродной революции", так как данный материал вскоре может полностью заменить металлы благодаря своей прочности, малому весу и различным дополнительным свойствам. Нити, сделанные из нанотрубок, могут хранить энергию, заменяя громоздкие аккумуляторы.

Изобретением заинтересовались и военные США. Новая ткань сможет заряжать многочисленные электронные устройства солдат. Например, фонари, приборы ночного видения и коммуникационные устройства.