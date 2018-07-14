Космический туризм: названа стоимость билета в космос

Представители компании Blue Origin сообщили, что в скором времени проведут тестовые рейсы с пассажирами.

СУХУМ, 14 июл — Sputnik. Туристический полет в космос на многоразовом корабле New Shepard обойдется в 200-300 тысяч долларов, сообщает 360tv, со ссылкой на источники в Blue Origin.

Аэрокосмическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin обещала начать продажи билетов уже в следующем году. Комментировать подробности принципов ценообразования в компании не стали.

Ранее компания сообщила, что в скором времени проведет тестовые рейсы New Shepard с пассажирами и скорее всего, как отмечается в материале, ими станут сотрудники Blue Origin.

Этот многоразовый корабль представляет собой пилотируемую капсулу, предназначенную для автономного полета шести пассажиров на высоте 100 км над Землей. 23 января 2016 года компания Джеффа Безоса осуществила второй успешный запуск и посадку побывавшей в космосе ракеты-носителя New Shepard.