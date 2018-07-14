Стали известны детали предстоящей встречи Путина и Трампа

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на встрече в Хельсинки продлится около трех часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание, опубликованное в мобильном приложении саммита HELSINKI2018.

Ожидается, что закрытая встреча Путина и Трампа начнется в 13:15, а переговоры российского лидера и финского президента Саули Ниинистё стартуют в 16:30. Трамп и Ниинисте встретятся с 7:00 до 10:00.

© Sputnik . Михаил Климентьев "Страх и ненависть в Хельсинки": эксперт о встрече Трампа и Путина

В понедельник состоится первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне многосторонних международных форумов. Планируется, что саммит пройдет в президентском дворце в центре финской столицы.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, сначала Путин и Трамп проведут переговоры в присутствии переводчиков, затем пообщаются в формате рабочего завтрака, на который будут приглашены некоторые члены делегаций, а затем проведут совместную пресс-конференцию.

Главной темой встречи станет нынешнее положение дел в российско-американских отношениях и перспективы их развития. Также президенты обсудят ряд международных проблем.