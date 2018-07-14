Россия указала на непрозрачность расследования инцидента в Эймсбери

Посольство России в Лондоне заявило о непрозрачности расследования инцидента в Эймсбери, где мужчина и женщина были отравлены, как полагает британская полиция, тем же веществом, что и Сергей и Юлия Скрипаль.

СУХУМ, 14 июл — Sputnik. Лондон пытается политизировать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ущерб ее репутации, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства. Так он прокомментировал намерение МИД Великобритании привлечь к расследованию инцидента в Эймсбери испекторов ОЗХО.

© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс Отравившийся в британском Эймсбери мужчина пришел в сознание

"В очередной раз призываем британские власти проявить открытость в расследовании, пока еще можно попытаться исправить тот ущерб, который они уже нанесли международному имиджу своей страны", — сказал представитель дипведомства.

Он объяснил свои слова тем, что процедура "независимой верификации" обнаруженного в Эймсбери отравляющего вещества, вновь инициированная Лондоном, непрозрачна и не соответствует механизмам Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Дипломат отметил, что Россия после инцидента со Скрипалями неоднократно предлагала провести совместное расследование случившегося в соответствии с пунктом 2 статьи 9 КЗХО.

© REUTERS / Darren Staples Умерла женщина, отравившаяся в Эймсбери

"Однако британская сторона наотрез отказалась от какого-либо сотрудничества с нами, не дала вразумительных ответов на наши законные, резонные и содержательные вопросы. Вместо этого она, как известно, прямо подрывая букву и дух КЗХО, продолжила выдвигать в адрес России многочисленные безосновательные обвинения, отказываясь от ведения конструктивного диалога", — заключил представитель российского посольства в Лондоне.

4 июля 2018 года британская полиция сообщила, что в одном из домов в британском городе Эймсбери были обнаружены 44-летняя женщина и 45-летний мужчина в бессознательном состоянии. Пострадавших госпитализировали в больницу Солсбери. Женщина впоследствии скончалась, мужчина пришел в сознание 10 июля. Полиция заявила, что пара была отравлена нервно-паралитическим веществом "Новичок" (как на Западе окрестили вещество А234) — то есть тем же веществом, якобы которым в марте этого года отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.