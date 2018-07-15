Трамп считает, что с Россией лучше поладить

СУХУМ, 15 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не считает своего российского коллегу Владимира Путинина врагом. Такое заявление глава Белого дома сделал во время интервью британскому изданию Daily Mail.
"Я считаю, что мы, возможно, очень хорошо поладим. Кто-то сказал: "Вы друзья или враги?" Я сказал, что пока слишком рано говорить об этом, а сейчас я скажу, что мы соперники. Однако для США и, честно говоря, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами", — заявил Трамп.
На вопрос, относит ли он Путина к жестким людям, Трамп ответил, что не может точно сказать, но предполагает, что российский президент — из таких людей.
"Смотрите, если мы сможем договориться с Россией — это хорошо. Я не знаю его (Путина). Я встречался с ним пару раз, я встречался с ним на саммите G20", — продолжил президент США.
Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.