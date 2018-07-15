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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на церемонии совместного фотографирования

Трамп считает, что с Россией лучше поладить

© Sputnik . Михаил Климентьев
Новости
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Президент США Дональд Трамп накануне саммита в Хельсинки, где состоится его встреча с лидером России Владимиром Путиным, дал интервью британским СМИ.

СУХУМ, 15 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не считает своего российского коллегу Владимира Путинина врагом. Такое заявление глава Белого дома сделал во время интервью британскому изданию Daily Mail.

Владимир Путин и Дональд Трамп, архивное фото
AP Photo/Evan Vucci
Стали известны детали предстоящей встречи Путина и Трампа

"Я считаю, что мы, возможно, очень хорошо поладим. Кто-то сказал: "Вы друзья или враги?" Я сказал, что пока слишком рано говорить об этом, а сейчас я скажу, что мы соперники. Однако для США и, честно говоря, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами", — заявил Трамп.

На вопрос, относит ли он Путина к жестким людям, Трамп ответил, что не может точно сказать, но предполагает, что российский президент — из таких людей.

"Смотрите, если мы сможем договориться с Россией — это хорошо. Я не знаю его (Путина). Я встречался с ним пару раз, я встречался с ним на саммите G20", — продолжил президент США.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.




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