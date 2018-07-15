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Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО

Трамп: Евросоюз входит в число "противников" США

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Новости
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Ранее Трамп заявил, что "Европейский союз, возможно, такой же плохой, как Китай". По его словам, государства-члены ЕС устраивают "ужасные вещи" для США. Президент также напомнил, что торговый профицит Евросоюза с Соединенными Штатами превышает 150 миллиардов долларов в год.

СУХУМ, 15 июл — Sputnik. Евросоюз входит в число "противников" США, заявил Дональд Трамп в эфире передачи Face the Nation. Фрагмент интервью был опубликован в Twitter программы. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на церемонии совместного фотографирования
© Sputnik . Михаил Климентьев
Трамп считает, что с Россией лучше поладить

"Я думаю, Евросоюз — наш противник, учитывая то, как они ведут себя в отношении торговли", — сказал американский президент.

По словам Трампа, противниками США также являются Россия — "в определенных аспектах", а также Китай — "с точки зрения экономики".

"Это не значит, что они плохи, ничего подобного. Это значит, что они конкурентоспособны", — подчеркнул американский лидер.

Отношения между Вашингтоном и Брюсселем заметно охладели на фоне решения Трампа ввести повышенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции. В ответ страны Евросоюза открыли спор в ВТО с США по этим тарифам. Кроме того, были введены ответные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.




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