Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом

В пятницу 13 июля президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к Елизавете Второй.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Встреча королевы Великобритании Елизаветы II с президентом США Дональдом Трампом прошла без участия принцев Чарльза и Уильяма, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

"Они (принц Чарльз и принц Уильям) просто отказались присутствовать. Это крайне необычно, чтобы королева была там одна. Обычно ее кто-то сопровождает", — сообщил источник.

Как пишет газета, в это время принц Уильям играл в поло в рамках благотворительной кампании, а принц Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир.

Британский премьер Тереза Мэй от имени королевы пригласила президента США посетить Великобританию во время визита в Вашингтон еще в начале 2017 года. Изначально планировался государственный визит, однако после возмущения многих британцев его статус понизили до официального.

Приезд Трампа в Британию сопровождался массовыми протестами.