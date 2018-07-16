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Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ А. Меркель

Путин рассказал о почти 25 миллионах нейтрализованных кибератак во время ЧМ

© Sputnik . Сергей Гунеев
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Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Российские спецслужбы отразили почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную структуру России во время Чемпионата мира по футболу, заявил глава государства Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

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По словам президента, порядок на ЧМ обеспечивали 126 представителей 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств.

Глава государства отметил, что гости мундиаля чувствовали себя в России в безопасности, а сами россияне, как и иностранные болельщики, не сталкивались с излишними ограничениями.

"Люди, приехавшие в нашу страну, могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом, смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и в фан-зонах", — заключил Путин.

Матчи Чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи и Волгограде.

Теги:
Чемпионат мира по футболу, кибератаки, Владимир Путин, Россия



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