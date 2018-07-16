Путин рассказал о почти 25 миллионах нейтрализованных кибератак во время ЧМ

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Российские спецслужбы отразили почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную структуру России во время Чемпионата мира по футболу, заявил глава государства Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
По словам президента, порядок на ЧМ обеспечивали 126 представителей 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств.
Глава государства отметил, что гости мундиаля чувствовали себя в России в безопасности, а сами россияне, как и иностранные болельщики, не сталкивались с излишними ограничениями.
"Люди, приехавшие в нашу страну, могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом, смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и в фан-зонах", — заключил Путин.
Матчи Чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи и Волгограде.