Путин рассказал о почти 25 миллионах нейтрализованных кибератак во время ЧМ

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Российские спецслужбы отразили почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную структуру России во время Чемпионата мира по футболу, заявил глава государства Владимир Путин, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Антон Денисов Глава ФИФА рассказал, что думает о ЧМ-2018 в России

По словам президента, порядок на ЧМ обеспечивали 126 представителей 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств.

Глава государства отметил, что гости мундиаля чувствовали себя в России в безопасности, а сами россияне, как и иностранные болельщики, не сталкивались с излишними ограничениями.

"Люди, приехавшие в нашу страну, могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом, смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и в фан-зонах", — заключил Путин.

Матчи Чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи и Волгограде.