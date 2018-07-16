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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков рассказал о способности российского оружия "забетонировать" ядерный паритет

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
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Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в своем послании Федеральному Собранию представил новейшие и не имеющие аналогов в мире системы вооружений.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Пресс‐секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что военно‐промышленный комплекс страны предпринимает необходимые меры из‐за исходящих со стороны НАТО угроз, сообщает РИА Новости.

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"Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны "забетонировать" ядерный паритет. Ядерный паритет — это и элемент взаимного сдерживания, и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность", — сказал Песков в интервью телеканалу RT.

В 2014 году члены НАТО приняли решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня. Однако, по оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее двух процентов от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша. Трамп неоднократно призывал союзников выполнять достигнутые договоренности и повышать расходы на оборону, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.

Теги:
ядерное оружие, Дмитрий Песков, Россия



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