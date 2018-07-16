Австралийские ученые выяснили: апельсины помогают сохранить зрение

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Австралийские ученые в течение 15 лет наблюдали за изменениями зрения почти трех тысяч людей старше 50 лет и выяснили, что у тех, кто ел хотя бы один апельсин в день, риск возникновения поражения сетчатки был на 60 процентов ниже, утверждают авторы статьи, опубликованной в American Journal of Clinical Nutrition, сообщает РИА Новости. © flickr.com/ jalb Противоречивая аскорбинка: сколько витамина C требует наш организм

Основной фактор риска развития поражений сетчатки — возраст: к 75 годам вероятность появления макулодистрофии возрастает до 30 процентов.

В ее основе лежит патология сосудов и нарушение кровоснабжения, которые приводят к поражениям сетчатки.

"Даже если вы будете есть апельсины и цитрусы всего один раз в неделю, то даже в таком случае здоровье глаз сильно улучшится. Собранные нами данные показывают, что флавоноиды, содержащиеся в мякоти и корке апельсинов, защищают сетчатку от дегенерации", — рассказывает Бамини Гопинат из университета Сиднея.

Ученые сосредоточились на диете участников, потреблении пищи, богатой флавоноидами — растительными полифенолами, обладающими противовоспалительными свойствами.

Флавоноиды содержатся, к примеру, в зеленом чае, цитрусовых, красном вине и темном шоколаде.

Проанализировав данные, ученые выяснили, что высокое потребление пищи, богатой флавоноидами, снижает риск развития макулодистрофии в пожилом возрасте.

Сегодня, как отмечают Гопинат и ее коллеги, дегенерация сетчатки поражает каждого седьмого пожилого человека. Поэтому они советуют регулярно употреблять апельсины и прочие цитрусы в молодости, чтобы максимально обезопасить себя от проблем со зрением в будущем.