19:46 16 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.26
  • EUR72.80
Поиск
Апельсины на Московском международном фестивале садов и цветов

Австралийские ученые выяснили: апельсины помогают сохранить зрение

© Sputnik . Alexei Kudenko
Новости
Получить короткую ссылку
19 0 0

Исследование о полезных свойствах апельсинов проводили сотрудники университета в Сиднее.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Австралийские ученые в течение 15 лет наблюдали за изменениями зрения почти трех тысяч людей старше 50 лет и выяснили, что у тех, кто ел хотя бы один апельсин в день, риск возникновения поражения сетчатки был на 60 процентов ниже, утверждают авторы статьи, опубликованной в American Journal of Clinical Nutrition, сообщает РИА Новости.

Фрукты и овощи - здоровое питание
© flickr.com/ jalb
Противоречивая аскорбинка: сколько витамина C требует наш организм

Основной фактор риска развития поражений сетчатки — возраст: к 75 годам вероятность появления макулодистрофии возрастает до 30 процентов.

В ее основе лежит патология сосудов и нарушение кровоснабжения, которые приводят к поражениям сетчатки.

"Даже если вы будете есть апельсины и цитрусы всего один раз в неделю, то даже в таком случае здоровье глаз сильно улучшится. Собранные нами данные показывают, что флавоноиды, содержащиеся в мякоти и корке апельсинов, защищают сетчатку от дегенерации", — рассказывает Бамини Гопинат из университета Сиднея.

Ученые сосредоточились на диете участников, потреблении пищи, богатой флавоноидами — растительными полифенолами, обладающими противовоспалительными свойствами.

Флавоноиды содержатся, к примеру, в зеленом чае, цитрусовых, красном вине и темном шоколаде.

Проанализировав данные, ученые выяснили, что высокое потребление пищи, богатой флавоноидами, снижает риск развития макулодистрофии в пожилом возрасте.

Сегодня, как отмечают Гопинат и ее коллеги, дегенерация сетчатки поражает каждого седьмого пожилого человека. Поэтому они советуют регулярно употреблять апельсины и прочие цитрусы в молодости, чтобы максимально обезопасить себя от проблем со зрением в будущем.

Теги:
открытие, зрение, апельсины, медицина, Австралия, Медицинские исследования, Медицина и здоровье



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото машин скорой медицинской помощи
    ДТП на остановке

    В казахстанском Петропавловске автомобиль на полной скорости влетел в стеклянную остановку - восемь человек госпитализированы.

  • Турдали Кожоналиев, отец Бурулай, убитой в здании ОВД Жайыльского района. Архивное фото
    Дело особой важности

    Премьер-министр Кыргызстана поручил министру внутренних дел лично встретиться с отцом девушки, убитой в здании милиции.

  • Грибы лисички в корзине, архивное фото
    Тихая охота

    В белорусских лесах уже успели собрать урожай земляники и малины и очень ждут грибов. Sputnik выяснил, что сдают белорусы в райпо и сколько на этом зарабатывают.

  • Выступление группы Би-2
    День выборов

    Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии признало, что на концерте группы "Би-2" не было агитации.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Уже не секретная тюрьма

    Литовский адвокат уверен, что высшее руководство страны давит на судей, чтобы те не исполняли решение международных инстанций в деле о секретной тюрьме ЦРУ.

  • Водительское удостоверение
    Ваши документы!

    Гражданин Молдовы удивил даже видавших виды пограничников — полтора десятилетия он без проблем водил машину с поддельным удостоверением.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

SputnikFanZone
Футбольная эйфория: болельщики в SputnikFanZone от первого до последнего дня
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
Победители всех чемпионатов мира по футболу
Победители чемпионатов мира по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia