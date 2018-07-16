Китай обратился в ВТО из-за намерений США ввести новые пошлины

В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Китай в понедельник инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с намерением США ввести дополнительные пошлины на китайские товары годовым объемом поставок в 200 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

© AFP 2018 / Wang Zhao Пекин готовится к войне с США: в буквальном смысле

В начале апреля Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25 процентов на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов.

В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку.

Китай, в свою очередь, сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.

Пошлины начали действовать с 6 июля.