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Дворец Мира в Гааге - официальная резиденция Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда

Иран обратился с жалобой на США в международный суд ООН

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
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В мае президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Тегеран обратился в Международный суд ООН с жалобой на США из-за введения односторонних санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Он отметил, что в Иране хотят, чтобы США понесли ответственность "за их незаконное повторное введение односторонних санкций".

"Иран привержен верховенству закона перед лицом пренебрежения США дипломатией и правовыми обязательствами. Это долг — противостоять их привычке нарушать международный закон", — подчеркнул министр.

Восьмого мая Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана. В том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" осудили действия США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки.




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