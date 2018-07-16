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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Трамп: США хотят сотрудничества, мира и дружбы с Россией

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
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Лидеры России и США встретились в президентском дворце в Хельсинки.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. США хотят сотрудничества, мира и дружбы с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости,

"Наши ожидания реалистичны, но мы надеемся на дружбу, сотрудничество и мир. Думаю, Россия разделяет это стремление", — сказал Трамп.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik . Сергей Гунеев
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По его словам, США считают, что "взаимодействие" лучше "противостояния". "Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, однако около четырех часов назад это изменилось", — сказал Трамп и подчеркнул необходимость продолжения диалога.

Трамп выразил надежду, что США и Россия смогут решить все проблемы, которые обсуждались на саммите в Хельсинки.

"Конструктивный диалог между США и Россией дает возможности открыть новые пути к миру и стабильности в нашем мире. Я лучше пойду на политический риск в интересах мира, чем буду рисковать миром ради политики", — заявил Трамп.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась в понедельник в Хельсинки. Российско-американские переговоры в целом, включая личную беседу президентов, продлились почти четыре часа.

Теги:
Владимир Путин, Дональд Трамп, Хельсинки



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