Трамп: Россия и США стояли на краю пропасти до встречи в Хельсинки

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что до саммита в Хельсинки США и Россия буквально стояли на краю пропасти из-за "подстроенной охоты на ведьм", сообщает РИА Новости. © Sputnik . Сергей Гунеев Трамп: США хотят сотрудничества, мира и дружбы с Россией

"Я думаю, что у нас все будет хорошо с Россией после сегодняшней встречи. Но у нас все было чудовищно до сегодняшнего дня. Я имею ввиду чудовищно опасно. Как было продуктивно сегодня, так было ужасно до этого. У нас были реальные проблемы между двумя ядерными державами. Чудовищные проблемы. 90% ядерной силы распределено между этими двумя странами. И у нас была подстроенная охота на ведьм, которая разделила нас", — сказал Трамп.Встреча лидеров России и США один на один продолжалась два часа десять минут. Американский лидер сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

После завершения переговоров в расширенном формате главы государств провели совместную пресс-конференцию.

На пресс-конференции Владимир Путин заявил, что трудности и напряженная атмосфера в отношениях России и США не имеют объективных причин. Он напомнил, что холодная война давно закончилась.

По мнению российского президента, сейчас Москва и Вашингтон сталкиваются с иными вызовами. Среди них балансировка механизмов международной безопасности, а также расползание угроз терроризма. Путин выразил надежду на то, что России и США удастся прийти к пониманию решения этих проблем общими усилиями. Он также заявил, что рассчитывает переговорами с Трампом наметить первые шаги по оздоровлению отношений двух стран.