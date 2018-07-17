14:19 17 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.44
  • EUR73.24
Поиск
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Трамп: Россия и США стояли на краю пропасти до встречи в Хельсинки

© Sputnik . Алексей Никольский
Новости
Получить короткую ссылку
6120

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели в Хельсинки первую встречу вне рамок многосторонних международных форумов.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что до саммита в Хельсинки США и Россия буквально стояли на краю пропасти из-за "подстроенной охоты на ведьм", сообщает РИА Новости.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik . Сергей Гунеев
Трамп: США хотят сотрудничества, мира и дружбы с Россией

"Я думаю, что у нас все будет хорошо с Россией после сегодняшней встречи. Но у нас все было чудовищно до сегодняшнего дня. Я имею ввиду чудовищно опасно. Как было продуктивно сегодня, так было ужасно до этого. У нас были реальные проблемы между двумя ядерными державами. Чудовищные проблемы. 90% ядерной силы распределено между этими двумя странами. И у нас была подстроенная охота на ведьм, которая разделила нас", — сказал Трамп.Встреча лидеров России и США один на один продолжалась два часа десять минут. Американский лидер сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

После завершения переговоров в расширенном формате главы государств провели совместную пресс-конференцию.

На пресс-конференции Владимир Путин заявил, что трудности и напряженная атмосфера в отношениях России и США не имеют объективных причин. Он напомнил, что холодная война давно закончилась.

По мнению российского президента, сейчас Москва и Вашингтон сталкиваются с иными вызовами. Среди них балансировка механизмов международной безопасности, а также расползание угроз терроризма. Путин выразил надежду на то, что России и США удастся прийти к пониманию решения этих проблем общими усилиями. Он также заявил, что рассчитывает переговорами с Трампом наметить первые шаги по оздоровлению отношений двух стран.

Теги:
Владимир Путин, Дональд Трамп, Хельсинки



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мурат Гассиев
    К бою готов

    Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев прилетел в Москву, где состоится его бой с обладателем титулов WBO и WBC Александром Усиком.

  • На территории продолжаются строительные работы
    Высотный самострой

    В Баку арестовали главу строительной компании, который самовольно занял земельный участок в столице и начал возводить многоэтажный дом.

  • Армен Саркисян на Третьем Молодежном форуме
    Главный козырь

    Будучи членом ЕАЭС, Армения может стать технологическим мостом между Востоком и Западом, уверен президент республики Армен Саркисян.

  • Гроза
    Жертва молнии

    На востоке Казахстана молнией убило ребенка, который играл во дворе дома во время грозы. Это уже второй подобный случай в этом году.

  • Архивное фото американского актера Леонардо Ди Каприо
    Звездный дождь

    На III Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре на побережье Иссык-Куля, приглашены Анджелина Джоли, Джеки Чан и Леонардо Ди Каприо.

  • Белорусский центр занятости, архивное фото
    Граждане тунеядцы

    Базу данных о неработающих трудоспособных жителях Беларуси подготовят к 1 декабря – в полном объеме "декрет о тунеядцах" заработает в 2019 году.

  • Вид на побережье китайского острова Хайнань
    Путь в Поднебесную

    Названы сроки открытия прямых рейсов между Латвией и Китаем – новый маршрут может стать самым длинным прямым перелетом из Риги.

  • Литовский адвокат Станисловас Томас, архивное фото
    "В Литве мне опасно"

    Литовский адвокат и правозащитник рассказал об угрозах в свой адрес по делу о секретной тюрьме ЦРУ, которая находилась на территории балтийской республики.

  • Сгоревшая мансарда
    Жизнь на крыше

    В социальных сетях появились фотографии жилых мансард в Кишиневе, внешний вид которых говорит об их плачевном техническом состоянии.

  • Мурат Гассиев
    К бою готов

    Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев прилетел в Москву, где состоится его бой с обладателем титулов WBO и WBC Александром Усиком.

  • На территории продолжаются строительные работы
    Высотный самострой

    В Баку арестовали главу строительной компании, который самовольно занял земельный участок в столице и начал возводить многоэтажный дом.

  • Армен Саркисян на Третьем Молодежном форуме
    Главный козырь

    Будучи членом ЕАЭС, Армения может стать технологическим мостом между Востоком и Западом, уверен президент республики Армен Саркисян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

SputnikFanZone
Футбольная эйфория: болельщики в SputnikFanZone от первого до последнего дня
Вкусно и тепло: жертвы интернет мошенников рассказали об отдыхе в Абхазии
Вкусно и тепло: жертвы интернет мошенников рассказали об отдыхе в Абхазии
Победители всех чемпионатов мира по футболу
Победители чемпионатов мира по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia