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Интервью президента РФ В. Путина американскому телеканалу Fox News

Путин прокомментировал возможное вступление Грузии и Украины в НАТО

© Sputnik . Алексей Никольский
Новости
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса, это было подтверждено на саммите, который проходит в Брюсселе 11-12 июля.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины, сообщает РИА Новости.

"Крайне негативно", — сказал Путин в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, как бы он отнесся к вступлению в альянс Украины и Грузии.

Скульптурный символ около штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2018 / John Thys
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По словам российского президента, у альянса "есть возможность работать непосредственно с этими странами в двустороннем формате" и без принятия их в свои ряды.

"Когда Советский Союз выводил свои войска из Германии, нам пообещали, что НАТО не будет расширяться на восток", — напомнил Путин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса, это было подтверждено на саммите, который проходит в Брюсселе 11-12 июля.

Правительство Грузии в апреле 2017 года утвердило новую стратегию коммуникации по вопросам вступления в Евросоюз и НАТО на 2017-2020 годы.

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Теги:
НАТО, Владимир Путин



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