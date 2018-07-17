Путин прокомментировал возможное вступление Грузии и Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса, это было подтверждено на саммите, который проходит в Брюсселе 11-12 июля.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины, сообщает РИА Новости.

"Крайне негативно", — сказал Путин в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, как бы он отнесся к вступлению в альянс Украины и Грузии.

© AFP 2018 / John Thys Эксперт о заявлении НАТО: политическая провокация

По словам российского президента, у альянса "есть возможность работать непосредственно с этими странами в двустороннем формате" и без принятия их в свои ряды.

"Когда Советский Союз выводил свои войска из Германии, нам пообещали, что НАТО не будет расширяться на восток", — напомнил Путин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса, это было подтверждено на саммите, который проходит в Брюсселе 11-12 июля.

Правительство Грузии в апреле 2017 года утвердило новую стратегию коммуникации по вопросам вступления в Евросоюз и НАТО на 2017-2020 годы.