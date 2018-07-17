Триллионы тонн алмазов обнаружили ученые в недрах Земли

Изучив аномальное распространение сейсмических волн по земной коре, ученые пришли к выводу, что алмазы могут быть не такой уж и редкостью на нашей планете.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Ученые из США выяснили, что несколько квадриллионов тонн алмазов залегают на глубинах в 120 — 150 километров, сообщает портал Planet today со ссылкой на геологическое издание "Geochemistry, Geophysics, Geosystems".

На открытие ученых навела аномалия, фиксируемая при измерении скорости распространения сейсмоволн, которые преодолевая "корни" континентов двигаются заметно быстрее.

"Если предположить, что вещество кратонов состоит из алмазов на один-два процента, то все становится на свои места — в таком случае аномальная скорость сейсмоволн выглядит вполне логично", — говорит один из авторов исследования, сотрудник Массачусетского технологического института (Соединенные Штаты Америки) Ульрих Фоул.

Кратоны можно представить как перевернутые вверх ногами колоссальные горы, залегающие глубоко под поверхностью. Иногда их вершины уходят на глубину сотен километров, а их подошвы служат опорой материкам.

Разработка залежей на глубине 145 — 241 километров пока находится за пределами всего, что доступно человечеству, поэтому алмазы еще какое-то время останутся драгоценной редкостью.