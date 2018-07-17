Музеи Москвы по паспорту болельщика посетили 23 тысячи туристов

Самым популярным в Москве у футбольных фанатов во время проведения мундиаля стал Музей космонавтики.

Сухум, 17 июл — Sputnik. В столице составили рейтинг популярности музеев, которые чаще всего посещали туристы, сообщает "МИР24".

© Sputnik . Рамиль Ситдиков Путин: мы можем гордиться тем, как организовали Чемпионат мира по футболу

Так, с 14 июня по 15 июля 45 столичных музеев посетили свыше 23 тысяч человек. Они могли сходить на экскурсию по паспорту болельщика, который предусматривал скидку в 50%.

"Туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы", — сказал генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников.

В топ-5 городских музеев вошли:

Музей космонавтики,

Музей современного искусства,

Музей-заповедник “Царицыно”,

Музей Москвы,

Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный

Природно-ландшафтный музей-заповедник “Коломенское”.

Кроме того, болельщики активно пользовались чат-ботом Мосгортура. С помощью него можно было совершить виртуальные экскурсии.