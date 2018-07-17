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Музеи Москвы по паспорту болельщика посетили 23 тысячи туристов

© Sputnik . Григорий Сысоев
Новости
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Самым популярным в Москве у футбольных фанатов во время проведения мундиаля стал Музей космонавтики.

Сухум, 17 июл — Sputnik. В столице составили рейтинг популярности музеев, которые чаще всего посещали туристы, сообщает "МИР24".

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Так, с 14 июня по 15 июля 45 столичных музеев посетили свыше 23 тысяч человек. Они могли сходить на экскурсию по паспорту болельщика, который предусматривал скидку в 50%. 

"Туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы", — сказал генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников. 

В топ-5 городских музеев вошли:

  • Музей космонавтики,
  • Музей современного искусства,
  • Музей-заповедник “Царицыно”,
  • Музей Москвы,
  • Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный
  • Природно-ландшафтный музей-заповедник “Коломенское”.

Кроме того, болельщики активно пользовались чат-ботом Мосгортура. С помощью него можно было совершить виртуальные экскурсии.




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