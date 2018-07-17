Музеи Москвы по паспорту болельщика посетили 23 тысячи туристов

Сухум, 17 июл — Sputnik. В столице составили рейтинг популярности музеев, которые чаще всего посещали туристы, сообщает "МИР24".
Так, с 14 июня по 15 июля 45 столичных музеев посетили свыше 23 тысяч человек. Они могли сходить на экскурсию по паспорту болельщика, который предусматривал скидку в 50%.
"Туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы", — сказал генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников.
В топ-5 городских музеев вошли:
- Музей космонавтики,
- Музей современного искусства,
- Музей-заповедник “Царицыно”,
- Музей Москвы,
- Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный
- Природно-ландшафтный музей-заповедник “Коломенское”.
Кроме того, болельщики активно пользовались чат-ботом Мосгортура. С помощью него можно было совершить виртуальные экскурсии.