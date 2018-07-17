Скакун из Абхазии Фаст-Керл взял серебро на "Краснодарском дерби"

СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Скаковая лошадь из Абхазии по кличке Фаст-Керл владельца Ахры Ашуба заняла второе место в заезде на Кубок Минсельхоза России на скачках "Большой Краснодарский приз Дерби", сообщил корреспонденту Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия во вторник 17 июля.

"Это престижные российские скачки. В рамках этих скачек состоялся заезд на приз Министерства сельского хозяйства России, в котором лошадь из Абхазии Фаст-Керл владельца Ахры Ашуба заняла второе место. Главный приз завоевала лошадь по кличке Конард-Лорд Василия Толстопятова, которая не раз выступала за нашу республику, но не в этот раз", — рассказал Камлия.

Посмотреть скачки и поддержать наездников, выступающих за Абхазию, в Краснодар приехало около 150 болельщиков из республики, добавил президент Федерации конного спорта.

Камлия также проинформировал о том, что 4 августа в Краснодаре пройдут скачки на Кубок губернатора Краснодарского края, в которых примут участие пять-шесть скаковых лошадей из Абхазии.

Представители республики планируют удивить российских любителей конного спорта зажигательными национальными танцами и песнями в исполнении Государственного ансамбля Абхазии.

"Помимо этого, мы сейчас ведем переговоры с руководством Федерации конного спорта России о том, чтобы они предоставили нам возможность показать наши национальные конноспортивные игры – метание дротиков, конный футбол, джигитовка и рубка. Надеюсь, нам удастся договориться", — поделился планами Аслан Камлия.

Переговоры ведутся также по вопросам предоставления права на участие лошадей, рожденных в Абхазии, на российских соревнованиях, подчеркнул президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.