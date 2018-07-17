Эксперт: договоренности России и США отразятся на ЕС в зависимости от отношений стран

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Министерство обороны РФ готово к практической реализации договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Договоренности президентов России и США в сфере международной безопасности, достигнутые накануне в ходе саммита в Хельсинки, будут отражаться позитивно или негативно на политической ситуации в Европе в зависимости от отношений между странами, заявил РИА Новости во вторник президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Минобороны России заявило, что готово реализовать договоренности Путина и Трампа

"На Европе договоренности Путина и Трампа в геополитическом смысле будут отражаться в негативном или позитивном аспекте в зависимости отношений России и США. Европа — это флюгер американского ветра. Серьезных самостоятельных шагов она предпринимать не смеет. Чтобы в Европе поменялась геополитическая и гуманитарная ситуация, там должна смениться политическая элита. Однако никакие личные контакты руководителей государств не могут изменить отношения между государствами. Их меняет позиция, когда одно государство соглашается добровольно уступить своему противнику", — сказал Сивков.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Министерство обороны РФ готово к практической реализации договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности. Оно готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности.

В Хельсинки 16 июля состоялась первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.