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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Политолог о встрече Путина и Трампа: может улучшить гуманитарную ситуацию Европы

© AFP 2018 / Brendan SMIALOWSKI
Новости
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Политолог Александр Студеникин в интервью Sputnik рассказал о том, как может сказаться встреча Путина и Трампа на ситуацию вокруг сирийского конфликта.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik, Бадрак Авидзба. Сотрудничество России и США по восстановлению Сирии, может улучшить гуманитарную ситуацию в Европе, снизив поток беженцев из Сирии, сказал в интервью Sputnik политолог Александр Студеникин.

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Если США не будет продолжать политику по поддержке террористов в Сирии, и на этой земле быстрее воцарится мир, то это значительно поможет Европе, в которой наплыв беженцев, в том числе из Сирии, провоцирует массу вопросов, считает Студеникин.

Европа переживает один из крупнейших миграционных кризисов в истории, потому что позволяет втягивать себя в подобные конфликты, как в Сирии, заметил политолог.

"Чем меньше США будут участвовать в тех или иных конфликтах, или создавать эти конфликты на Ближнем Востоке, тем и Европе будет лучше", — добавил он.

Политолог напомнил, что Соединенные Штаты фактически начали войну в Сирии, разыгрывая карту оппозиции и недовольных людей.

"Конечно, это имело место быть, но если бы не вмешательство США и их союзников, то этот внутренний конфликт в Сирийской Республике не развернулся и не превратился бы в такую кровопролитную войну", — сказал Студеникин.

Нынешняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой США высказали свои предложения по Сирии, стала для США попыткой сохранить лицо, считает эксперт.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
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Первая полноформатная встреча лидеров России и США состоялась в Хельсинки 16 июля. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. В частности главы государств договорились о сотрудничестве в Сирии.

17 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что военное ведомство готово к практической реализации договоренностей, достигнутых президентами РФ и США на саммите в Хельсинки, в частности активизировать обсуждение продления срока действия договора СНВ и взаимодействия в Сирии со своими американскими коллегами.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.




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