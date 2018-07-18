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Американский актер Джордж Клуни

Назван самый "дорогой" актер планеты, который не снимался в кино

© AFP 2018 / Carlo Allegri
Новости
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Благодаря собственному производству текилы голливудской звезде Джорджу Клуни удалось заработать крупную сумму и стать актером, заработавшим больше любых других.

СУХУМ 18 июл — Sputnik. Американский актер Джордж Клуни стал самой состоятельной знаменитостью в мире, заработав за 2017 год 239 миллионов долларов до вычета налогов, сообщает BВС. При этом стоит указать, что актер уже долгое время не снимается в кино.

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Отмечается, что Клуни получил значительный доход благодаря продаже компании по производству текилы, которой он владеет с 2013 года. Тем не менее после вычета налогов из его заработка актер оказался на втором месте в перечне самых богатых знаменитостей — его обошел лишь Флойд Мейвезер, который за год заработал 285 миллионов долларов, но на налогообложение потратился меньше. Третье место в списке заняла модель Кайли Дженнер с доходом 166,5 миллиона долларов.

Четвертое место заняла известная в США телеведущая Джуди Шейндлин, более двадцати лет ведущая шоу "Судья Джуди". В прошлом году она продала телеархив шоу за 100 миллионов долларов, и в совокупности ее доход составил 147 миллионов долларов.

На пятом месте в списке актер Дуэйн "Скала" Джонсон. Он снялся за прошлый год в трех фильмах (и в двух — в 2018 году), благодаря чему заработал 124 миллионов долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей также вошли рок-музыканты из групп U2 и Coldplay, футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также певец Эд Ширан.




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