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Экстрадация Аслана Яндиева из Словении

Словакия экстрадировала члена банды, причастного к терактам во Владикавказе

© Фото : ФСБ России
Новости
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В 2007 году Верховный суд Северной Осетии к длительным срокам заключения приговорил других сообщников Шамиля Басаева.

СУХУМ, 18 июл —Sputnik. Член банды Шамиля Басаева Аслан Яндиев экстрадирован из Словакии в Россию. Задержанного по обвинению в причастности к серии терактов во Владикавказе в 2006 году доставили в Москву авиарейсом из Братиславы 17 июля, сообщает РИА Новости.

Российские спецслужбы считают, что он причастен к организации нескольких терактов во Владикавказе в 2006 году: тогда три самодельные бомбы взорвались в залах с игровыми автоматами, три человека погибли, десятки пострадали. В июле того же года в сквере имени Пушкина сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 30 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва никто не пострадал. 

В Северной Осетии Аслан Яндиев проходит подозреваемым сразу по пяти уголовным делам, связанным с бандитизмом, убийством, организацией террористического акта  и незаконным хранением оружия.

Яндиев был арестован в Словакии еще в 2011 году, и все последние семь лет решался вопрос о его экстрадиции.

Отмечается, что еще в 2007 году Верховный суд Северной Осетии к длительным срокам заключения приговорил других сообщников Шамиля Басаева. Самого же главаря террористической группировки ликвидировали в 2006 году.

Теги:
терроризм, банды, экстрадиция



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