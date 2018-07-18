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Еврокомиссия оштрафовала Google на 5 миллиардов долларов

© AP Photo. Jens Meyer
Новости
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Корпорация заставляла производителей смартфонов, выбравших операционную систему Android, предустанавливать сервисы и приложения от Google.

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Компании Google был выписан штраф за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи с целью закрепить своё доминирующее положение среди поисковых сервисов, сообщает РИА Новости.

Корпорация Гугл
© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM
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Google предъявлены обвинения по трем пунктам. В частности, ЕК выяснила, что корпорация заставляла производителей смартфонов, выбравших операционную систему Android, предустанавливать сервисы и приложения от Google. Помимо этого компания, как утверждает ЕК, давала взятки нескольким мобильным операторам и производителям смартфонов, чтобы они предустанавливали только поисковик Google.

Помимо этого корпорация запрещала производителям гаджетов использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.

"Сегодня мобильный интернет составляет более половины мирового интернет-трафика. Он изменил жизнь миллионов европейцев. В нашем случае речь идёт о трёх типах ограничений,которые Google наложил на производителей Android-устройств и сетевых операторов, чтобы гарантировать, что трафик на устройствах Android поступает в поисковую систему Google@, — заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В течение 90 дней Google должна устранить все выявленные нарушения.

Теги:
Google, ограничения, еврокомиссары, штрафы, нарушения



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