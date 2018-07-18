Еврокомиссия оштрафовала Google на 5 миллиардов долларов

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Компании Google был выписан штраф за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи с целью закрепить своё доминирующее положение среди поисковых сервисов, сообщает РИА Новости. © AFP 2018 / NICHOLAS KAMM Google Play внедрил главное новшество за последние десять лет

Google предъявлены обвинения по трем пунктам. В частности, ЕК выяснила, что корпорация заставляла производителей смартфонов, выбравших операционную систему Android, предустанавливать сервисы и приложения от Google. Помимо этого компания, как утверждает ЕК, давала взятки нескольким мобильным операторам и производителям смартфонов, чтобы они предустанавливали только поисковик Google.

Помимо этого корпорация запрещала производителям гаджетов использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.

"Сегодня мобильный интернет составляет более половины мирового интернет-трафика. Он изменил жизнь миллионов европейцев. В нашем случае речь идёт о трёх типах ограничений,которые Google наложил на производителей Android-устройств и сетевых операторов, чтобы гарантировать, что трафик на устройствах Android поступает в поисковую систему Google@, — заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В течение 90 дней Google должна устранить все выявленные нарушения.