К санкциям ЕС против Крыма присоединились пять стран

Санкции против Российской Федерации были введены европейскими странами из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. Решение Совета Евросоюза о продлении санкций в отношении Крыма и Севастополя поддержали еще пять стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическую службу Евросоюза.

Совет Евросоюза продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

"К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия", — цитирует агентство дипломатическую службу ЕС.

© AFP 2018 / Atta Kenare США пообещали ввести санкции против России за покупку нефти у Ирана

Ограничительные меры против России были введены 6 марта 2014 года. Тогдашний президент США Барак Обама издал исполнительный указ, в соответствии с которым были введены ограничительные меры против российских официальных лиц и организаций, "угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины. Вскоре к США присоединились члены Евросоюза, а также ряд других государств.

Санкции запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям не только импорт продукции из Крыма, но и инвестиции в экономику полуострова, а также оказание туристических услуг, экспорт некоторых товаров и технологий в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, в том числе связанных с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.